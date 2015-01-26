В РФ значительно подешевели цены на жизненно необходимые лекарства

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в Российской Федерации впервые за долгие годы снизились. Рассказали в Росздравнадзоре.

В издательстве подчеркнули, что последний раз данные препараты снижались в цене в 2013 году приблизительно на 0,6 %. В Минздраве России полагают, что причиной этому послужила госполитика по контролю цен на ЖНВЛП. Предполагается, что и в дальнейшем цены на них будут снижаться.

Больше всех подешевели лекарства стоимостью до пятидесяти рублей – на 2,1%. Препараты ценой от 50 – 500 руб снизились в цене на 1,9% , а те, чья цена превышает 500 руб, потеряли в цене не более одного процента, сообщают СМИ.

В Российской Федерации стали регулярнее приобретать медикаменты отечественного производства из данного списка, этому послужило то, что потребители стали компетентнее в вопросе выбора дорогостоящих лекарств. Ныне покупатели не станут приобретать лекарство стоимостью 100 рублей, если есть аналог за 10 такого же качества.