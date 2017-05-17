Наплавной мост через Ижму будет установлен к осени 2018

В администрации в Ижемском районе подведены итоги электронного аукциона на создание наплавного моста через реку Ижма. Строительство должно быть окончено осенью в этом году.

Как сообщили в администрации района, в тендере участвовали две компании, стоимость контракта обойдется около 75 миллионов рублей. Отмечается, что наплавной мост будет установлен для автомобилей и пешеходов. Также он соединит деревню Ижма с расположенными за пределами реки Мохчей и Сизябском.

Известно, что в 2013 году в администрации района заключили муниципальный контракт на доставку моста через реку с Рыбинским заводом гидромеханизации. Стоимость этого контракта составила около 93 миллионов рублей. Сроки доставки были установлены на 30 августа 2014 года. Однако условия контракта нарушил сам подрядчик.

В Арбитражном суде 4 сентября 2015 года утвердили мировое соглашение между администрацией Ижемского района и заводом-изготовителем, в контракт внесли новую дату поставки до 31 июня 2016 года.

Однако эти условия не исполнили. Муниципалитету была выделена только часть предусмотренных контрактом инструкций.

Со слов представителя районной администрации Любови Терентьевой, контракт с заводом был разорван. Максимальную цену контракта по новому курсу объявили в районном центре в конце уходящего года, она составила 90 миллионов рублей. Наплавной мост будет установлен до 31 августа этого года.