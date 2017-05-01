В Ингушетии состоялась первая республиканская экономическая конференция

В столице Республики Ингушетия Магасе состоялась первая в году экономическая конференция. Она прошла под слоганом: «Экономика Ингушетии: успехи, проблемы и дальнейшее развитие».

В Ингушетии состоялось мероприятие, которое было посвящено обсуждению экономического состояния республики. Оно прошло в Магасе в одном из залов гостиницы Artis Plaza. На конференции присутствовали как представители правительства, так и опытные и только начинающие предприниматели. В частности, мероприятие посетил глава республики Юнус-Бек Евкуров, а также министр экономразвития Умалат Торшхоев.

Обсуждая вопрос, было много сказано о том, сколько работы проводится в Ингушетии для улучшения экономической ситуации, а также дальнейшего развития в этой сфере. Было отмечено, что это поспособствовало дальнейшим активным вкладам инвесторов. Эта схема работает в обе стороны и помогает предпринимателям приобрести все лучшие условия для выгодного вложения средств как по месту, так и за границей.

Конечно же, были обсуждены и насущные проблемы. В частности, были предложены варианты, какие меры еще можно предпринять, чтобы привлечь больше заемных средств для реализации проектов.