Добыча золота в Магаданской области в 2017г возросла на 18,2%

Недродобытчики в Магаданской области в ушедшем году добыли около 33 тонн золота, что на 18,2% больше уровня добычи в позапрошлом году. Об этом рассказали 15 января в спресс-службе регионального управления.

Официально были подведены итоги золотодобычи за прошлый год на Колыме. Недропользователям удалось извлечь из недр земли 32 тонны 950 килограмм золота. Это на 5 080 килограмм, больше чем в 2016 году.

Также известно, работники добыли 779,5 тонн серебра. По данным Министерства природных ресурсов и экологии в Магаданской области, лидером по золотодобыче в прошлом году стала компания АО "ЗРК Павлик" (входит в состав инвестиционной компании (ИК) "Арлан") - 6,5 тонны золота. Как подчеркнул в еженедельном трафике губернатор Магаданской области Владимир Печеный, показатель этого года возрастет в несколько раз после открытия и развития нового горнорудного предприятия. Так, от рудника имени Матросова ожидается не меньше пяти-шести тонн золота в год. Ранее стало известно, что на Колыме объём добычи золота вырос на 3 тонны.