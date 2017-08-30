В России начали эксперимент по маркировке сигарет. Он продлится весь 2018 год, а результаты будут представлены правительству.

С сегодняшнего дня на территории России стартует в порядке экспериментf мероприятиt по маркировке продукции, содержащей табак. Организации, которые решили участвовать в нем, намерены в течении всего года наносить на каждую пачку сигарет специальный штрих-код. В нем будет закодирована в электронном виде информация о производителе, дате выпуска товара и другие обязательные данные о товаре. Подобный штрих-код можно будет отсканировать при помощи приложения на смартфоне.

По замыслу разработчиков эксперимента, обязательная маркировка табачной продукции позволит избавиться от возможного присутствия на рынке контрафакта и иного нелицензионного товара, запрещенного на территории России.

Предварительные результаты намерены подводить дважды в год, а затем все данные будут переданы в виде доклада в российское правительство.

Напомним, что доля курильщиков в стране остается на неприемлемо высоком мировом уровне. По средним данным, в России курит треть населения.