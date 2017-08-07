В Марий Эл открылась огромная козья ферма

В республике Марий Эл открылась огромная козья ферма на пять тысяч голов. На реализацию этого крупнейшего проекта потрачено около 60 миллионов рублей.

Сегодня в торжественной обстановке открыла свои производственные мощности самая большая на территории России ферма по разведению коз. На ее огромных площадях находится порядка пяти тысяч голов животных. Они способны давать примерно две-три тысячи тонн молока за один год.

Сообщается, что в реализацию этого крупнейшего агропромышленного проекта инвесторами было вложено более 60 миллионов рублей. Построенная в Поволжье козья ферма является также одной из самых крупных на европейском континенте.

Предполагается, что перерабатываться свежее молоко от коз будет на ближайшем предприятии в Марий Эл. Ежегодно на пищевом предприятии планируется качественная переработка около двух тысяч тонн козьего молока.