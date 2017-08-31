«Газпром бурение» вывели из офшора
Вчера, 20:36 \\ Экономика

Организация «Газпром бурение», которая является главным буровым подрядчиком «Газпрома», завершила выход из офшоров и перевела свою структуру во владения российской юрисдикции. Я начала декабря компания принадлежит Игорю и Борису Ротенбергам и Александру Замятину.

 Согласно полученным из баз данных сведениям, компания «Газпром бурение» на 78,71% принадлежит Игорю Ротенбергу, на 16,29% Борису Ротенбергу. Остальная часть акций организации находится во владении Александра Замятина. Акции перешли в собственность Ротенбергов и Замятина в конце декабря.

Как утверждают эксперты, компания «Газпром бурение» теперь полностью выведена их офшора и находится под юрисдикцией России. Как отметили эксперты, организация в 2017 году заключила государственные контракты на 25 миллиардов рублей. В 2016 году такие контракты составили 103 миллиарда рублей от суммы доходов «Газпрома бурения». До этого владельцем компании была обозначена фирма на Кипре, но СМИ сообщали, что она принадлежит братьям Ротенбергам.

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