Греция в промышленных масштабах начнет выращивать каннабис

На открытии выставки Athens Cannabis Expo 2018 министр сельского хозяйства Греции Яннис Циронис сообщил о планах запустить в стране выращивание каннабиса для промышленных целей. На выставке, впервые организованной в Греции, ее организаторы пообещали посредством каннабиса помочь стране избавиться от кризиса.

Яннис Циронис отметил, что отчеты международных компаний, специализирующихся на производстве лекарственных препаратов из каннабиса, свидетельствуют об идеальном греческом климате, пригодным для выращивания медицинского каннабиса. В ходе выставки посетители смогут ознакомиться с работой более 100 компаний, занимающихся выращиванием и применением каннабиса в различных сферах.

Так, выставка демонстрирует достижения, которые были получены в ходе применения каннабиса в медицинских и промышленных сферах. Как указал Яннис Циронис, Греция займется выращиванием каннабиса, который в дальнейшем будет использоваться для промышленных целей.