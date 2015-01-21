Курс гривны достиг критической отметки

12 января курс гривны превзошел предыдущий антирекорд, за всю свою историю, начиная с 1990-х годов. Украинская валюта упала до минимума по своему отношению к евро и рублю.

Как информируют СМИ, за последние сутки курс евро поднялся на двадцать одну копейку, тем самым перешагнув психологическую отметку в тридцать четыре гривны. В итоге был зафиксирован очередной антирекорд.

Отметим, что также была преодолен психологический рубеж, свидетельствующий соотношение украинской валюты к российскому рублю «один к двум». На данный момент за десять рублей можно купить 4,99 гривны. Что касается американской валюты, один доллар стоит 28,44 гривны. Подчеркнем, что бюджет Украины рассчитывали по курсу 29,3 грн за доллар.

После того как была введена гривна в 1990-е годы, ее курс ни разу не опускался до столь критической отметки по отношению к российскому рублю. Так в 1998-ом году он составлял 3 рубля.