Нацбанк Украины рассматривает необходимость выпуска своей криптовалюты

Нацбанк Украины рассматривает необходимость создания собственной государственной криптовалюты. Об этом рассказали в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны 11 января.

В публикации указано, что в рамках заседания члены Национального координационного центра кибербезопасности изучили ряд проблем, которые провоцирует нерегулируемый оборот криптовалют в пределах страны. В связи с подобным явлением Национальный банк заинтересовался вопросом возможности и рациональности создания своей.

Александр Турчинов, секретарь СНБО, подчеркнул, что государство не может игнорировать популярность и развитие криптовалюты на мировом рынке. Напротив, отсутствие нормативно-правовой базы и отстранение правительства от этой сферы может привести к экономической опасности для Украины.