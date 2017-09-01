Сбербанк открыл блокчейн лабораторию

Российский Сбербанк открыл собственную блокчейн лабораторию. Об этом объявили в пресс-службе кредитной организации.

Предприятие намерено исследовать инновации в этой области, популяризировать её среди населения России и заняться подготовкой образовательных программ. При этом лаборатория будет сотрудничать с другими исследовательскими центрами Сбербанка, а также различными стартапами, проектами, сообществами и ассоциациями. Сейчас организация участвует в развитии 20 пилотных проектов из сферы блокчейна, в рамках которых она объединяет ресурсы с "М.Видео", ФАС и "Северартелью".

Старший вице-президент Игорь Буланцев подчеркнул, что освоение и развитие наиболее перспективных технологий позволит банку оставаться конкуретноспособным и обеспечит ему будущий успех в качестве техологической компании. Блокчейн призван стать средством улучшения взаимодействия между участниками финансового рынка, что очень полезно для государства.