Власти Московской области предложили новую схему по обращению с отходами

Власти Московской области подняли вопрос сортировки и утилизации отходов. Для решения этой задачи была предложена новая схема по обращению с отходами.

В соответствии с новой территориальной схемой, Московская область будет поделена на семь кластеров. В каждом кластере будет работать свой региональный оператор. Ответственность за весь процесс обращения с отходами от контейнерной площадки до полигона будет переложена на операторов с 1 января 2019 года. Открытый конкурс по выбору операторов пройдет в первом квартале 2018 года.

Также будет закрыт ряд полигонов, а оставшиеся будут модернизированы. Вместе с этим в некоторых районах к началу следующего года появятся новые полигоны.

Помимо введения в строй новых и модернизации старых полигонов, подмосковные власти также предлагают построить при каждом из них комплексы по сортировке мусора. Эти комплексы позволят сократить количество захораниваемых отходов за счет выборки вторсырья. Также на территории комплексов будут построены мусоросжигательные заводы, на которых будут утилизироваться те отходы, которые не подлежать переработке. В процессе утилизации будут получены дополнительное тепло и электричество. Первый мусоросжигательный завод планируется построить в МО к 2021 году.