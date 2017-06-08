В Хакасии обрушились цены на мясо

Представители Красноярскстата подвели итоги колебания цен на продукты питания после Нового года. Значительное снижение цен заметно на мясных товарах.

В первые дни 2018 года цены упали на овощи. Так, цена за помидоры составляет 159,46 руб. за кг, на картофель - 23,02 рублей. Кроме того, статистика гласит, что значительно подешевела и свинина. Теперь ее цена не превышает 243,51 руб. Падение стоимости составляет на 0,79% по сравнению с 2017 годом.

Отрицательная тенденция наблюдается в отношении цен на пшено, капусту и молоко. Они выросли на 2,64, 2,77 и 3,13% соответственно.

Стоит отметить, в Красноярске цены на мясо остались прежними, а стоимость овощей и фруктов подскочили.