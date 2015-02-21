Янукович с помощью советников Порошенко украл 1,5 млрд долларов

Канал All Jazeera опубликовал вердикт Краматорского суда, согласно которому говорится, что экс-глава Украины Виктор Янукович, до момента снятия с поста главы страны, украл 1,5 млрд долларов из госбюджета. По имеющимся данным канала, в этом ему помогали нынешние финансовые советники Петра Порошенко из финансовой группы Investment Capital Ukraine (ICU).

В решении суда подробно расписана схема, с помощью которой был осуществлен вывод финансовых средств с Украины, за счет приобретения ценных бумаг, стоимостью 1,5 млрд долларов от имени кипрских фирм между 2012-2014 годами. Как информирует All Jazeera, операции проводились при помощи ICU - она же давала консультации Порошенко, когда он осуществлял продажу Roshen.

В момент, когда финансовые средства были переведены из Украины, председателем совета директоров ICU была Валерия Гонтарева. Она покинула данную должность только в 2014 году, чтобы возглавить руководство Нацбанка Украины. Гонтарева прокоментировала, что на момент проведения транзакций ни ей лично, ни для ICU они не выглядели незаконными. В ICU выделили, что неукоснительно придерживаются соблюдению законодательства Украины.