В Татарстане на строительство архивохранилища выделят 951,1 млн

В Татарстане на строительство архивохранилища ПФО планируют выделить 951 миллион рублей. Об этом свидетельствует паспорт тендера, расмещенного на портале госзакупок.

Централизованное архивное хранилище собираются возвести в пределах села Столбище. Государственный контракт для подрядчиков предусматривает строительные, монтажные работы, установку и отладку оборудования. По плану, строительство объекта должно быть завершено до конца 2020 года.

Проект осуществляется согласно федеральной целевой программе "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости", которая расчитана на 2014-2019 года. Компании, желающие принять участие в тендере, могут присылать свои заявки до 15 января. Датой торгов значится 22 января.