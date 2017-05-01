Предприниматели Ингушетии будут учиться во Франции

Коллектив коммерсантов из Ингушетии планирует повышать свои знания в аграрной области во Франции в этом году. Администрация округа хочет командировать самых удачных деловых людей для знакомством с цифровыми технологиями, которые применяют в агропромышленных комплексах европейского государства.

Министр экономического развития РИ Умалат Торшхоев убежден, что цифровизация аграрных комплексов - параллельная ступень в построении «Цифровой Ингушетии». Для такой республики, как Ингушетия, изучение цифровых ноу-хау играет стержневую роль, так как 75% населения живут в сельской местности. В планах правительства республики присутствует применение беспилотных авиационных и космических систем аграриями, а это в первую очередь колоссальные возможности. На практике беспилотники используют при создании электронных карт полей, инвентаризации сельхозугодий, прогнозирования урожайности и охраны угодий. Именно такой практический опыт вызвал интерес у бизнесменов из Ингушетии.