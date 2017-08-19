В России упали показатели самообеспеченности картофелем

В России существенно снизились показатели самообеспеченности картофелем. Об этом идёт речь в сообщении Счетной палаты.

Подведя итоги программы импортозамещения, проводимой в 2015-2017 годах, ведомство обнаружило, что за прошедший десяток лет посевы картофеля в частных хозяйствах сократились на 1,7 раза. В это же время их количество уменьшилось с 20,2 до 18,7 миллионов. Эксперты отмечают, что на эту область приходится более 80% производства корнеплода. Они прогнозируют, что сложившаяся ситуация отрицательно скажется на объёмах производства картофеля, ведь самообеспеченность уже упала с 97,7% до 90,7%.

Согласно исследованиеям Института конъюнктуры аграрного рынка, за 2017 год в Российской Федерации вырастили 22 миллиона тонн этого овоща. Из них 15 приходится на личные хозяйства и 6,7 - на корпоративную промышленность. Ещё 530 тысяч тонн пришлось докупить у заграничных поставщиков, преимущественно, из Египта.