"Роснефть" продала сеть из 141 АЗС в Украине

В 2017 году "Роснефть" продала сеть из 141 заправок на территории Украины. Об этом стало известно из документов, которые опубликовали 10 января.

В связи с продажей активов, из собственности "Роснефти" исключили предприятия Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. Сделку заключили 20 декабря. Им принадлежат, кроме сети заправочных станций в 12 украинских областях, оператор оптовых нефтяных поставок "ТНК-Индастриз Украина", а также завод по переработке нефти в Луганской области. Кроме того, они являются собственниками ООО "Восток", управлеющей такими АЗС, как ТНК, "Смайл", "Золотой гепард" и Formula.

Разрешение, подписанное Антимонопольным комитетом Украины, свидетельствует о том, что права на владение вышеперечисленными компаниями перешли к Glusco Energy S.A.