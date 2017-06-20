Россиянин отсудил у Roshen право на интеллектуальную собственность «дочки»

Предприниматель из России подал в суд на компанию Roshen, владельцем которой является президент Украины. Причиной иска стало неиспользование дочерней компании фабрики своего торгового знака.

Российский бизнесмен Олег Сахацкий судился с кондитерской фабрикой Roshen из-за того, что ее дочерняя компания Kremona не использует свой товарный знак.

Таким образом, после судебного разбирательства, суд признал требования россиянина и досрочно прекратил охрану интеллектуальной собственности знака Kremona, который был зарегистрирован на Roshen еще в 1999 году, однако за это время товарный знак так и не был использован на кондитерских изделиях.

Стоит отметить, до сих пор владельцем компании Roshen является президент Украины Петр Порошенко. Предприятие продолжает активно расширяться, и на данный момент идет строительство новой бисквитной фабрики в Борисполе.