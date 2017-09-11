Российский лидер Владимир Путин обещал повысить МРОТ до прожиточного минимума к 1 мая ткущего года. Об этом он сказал 10 января в Твери.

Сегодня президент России находится с визитом в Твери. Он побывал на вагоностроительном заводе города и встретился с работниками предприятия. В ходе встречи Путин отметил, что в этом году произойдет долгожданное повышение минимального размера оплаты труда. Оно должно достигнуть уровня прожиточного минимума.

Президент России отметил, что подобные мероприятия изначально намечалось сделать с 2019 года, однако после встречи с главой российский профсоюзов стало понятно, что медлить с таким решением больше не нужно. Тем более, что финансовые возможности позволяют изменить законодательство уже с 1 мая текущего года.

Напомним, что в настоящий момент величина МРОТ меньше прожиточного минимума в среднем по стране и составляет 7800 рублей. Меры по повышению зарплат коснутся примерно четырех миллионов россиян.