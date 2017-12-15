Исаак Калина объявил о том, что Москва передаст регионам платформу «Московская электронная школа»

В 2018-м году главной образовательной темой в РФ станет проект «Московская электронная школа» (МЭШ). Антон Молев (глава депутатского объединения «Моя Москва») и председатель комиссии Мосгордумы по образованию рассказал, что этот передовой проект реализуется с прошлого года, а в этом его ждет активная фаза. Как отметил управленец, все столичные школы ждет оснащение современным оборудованием, а педагоги получат поддержку. По сути, идет создание виртуальной школы, которая будет гарантировать качественное обучение параллельно с реальной школой. Об этом сообщило ИА REGNUM.

В комментарии к новости, глава московского Департамента образования Исаак Калина заявил, что столица не будет применять наработки в рамках МЭШ исключительно у себя — она поделится платформой со всей Россией. К модерации учебных материалов будут привлекаться разработчики, штатные сотрудники-учителя, а также студенты. Все они будут осуществлять мониторинг контента, размещаемого на платформе. Интересно, что Исаак Калина критически отнесся к предложению внедрить рейтинг учителей. Он считает, что это путь к созданию нездоровой конкуренции между педагогами.