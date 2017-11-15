Госдума сэкономила в 2017 году 706 млн рублей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги прошлого года. Он отметил, что нижней палате российского парламента в 2017 удалось сэкономить более 706 миллионов рублей.

Государственная дума России стремится тратить меньше, чем изначально выделяется бюджетом страны для осуществления ее деятельности. Всего за истекший период времени удалось снизить затраты примерно на семьсот миллионов рублей. В 2016 году эти показатели были еще эффективнее.

Спикер нижней палаты представительного органа госвласти Вячеслав Володин отметил, что более 200 миллионов денег сэкономили на зарплатах различных помощников, которые работают в субъектах Российской Федерации.

Более 50 миллионов удалось сохранить засчет понижения уровня затрат самих депутатов. Также экономия постигла расходы на официальные мероприятия народных исполнителей. Более 130 миллионов рублей сохранили в результате экономии на госзакупках, а также на уменьшении расходов на транспорт.