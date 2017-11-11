Стали известны итоги Tkeycoin за ноябрь-декабрь прошлого года

Основатели Tkeycoin презентовали СМИ итоги конца прошлого года.



Они сообщают, что Tkeycoin сумел заинтересовать общественность своей идеей будущего блокчейн-проекта. Информация о нем была впервые изложена на официальном сайте криптопроекта (tkeycoin.com) в конце октября, и, по словам основателей, они даже не предполагали, что ноябрь и декабрь получатся настолько насыщенными событиями. Стратегия развития проекта была кардинальным образом изменена. Абсолютно новый Tkeycoin появится в 2018 г. Основатели проекта заявляют, что обязательным условием для них является наличие работающего прототипа — MVP, ведь они не намерены выходить с сырым продуктом.



Основатели проекта представили следующие итоги:



1. Цена за один токен увеличилась с $0,059 до $0,574;



2. Была организована закрытая встреча с инвесторами;



3. Внедрен стандарт шифрования RSA + Iron Atom Technology;



4. Кардинальным образом изменена стратегия развития проекта Tkeycoin DAO;



5. Новый личный кабинет участников сети Tkeycoin успешно разработан;



6. Основатели проекта решили создавать продукт на основе собственного блокчейн-протокола и криптовалюты Tkeycoin (TYC).



7. Выпуск токенов TKEYCOIN DAO (TCD) будет производиться на основе криптовалюты Tkeycoin (TYC)



Основатели анонсировали размещение Дневника проекта Tkeycoin DAO в социальных сетях Twitter и VK в ближайшие десять суток. Интересно, что экспертное сообщество дает положительные прогнозы относительно Tkeycoin и отмечает вероятность роста токенов на бирже ICO до 12700%.