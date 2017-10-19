За новогодние праздники россияне потратили около 1 триллиона рублей

В период новогодних праздников 1-8 января россияне успели потратить практически 1 триллион рублей. Такие сведения предоставили в Ассоциации компаний интернет-торговли.

За прошедшие зимние каникулы граждане России расстались с 920 миллиардами рублей, 23 из которых стали оплатой за товары и услуги в Интернете. Наибольшую популярность в розничной торговле продемонстрировали электроника, бытовая техника, ювелирные изделия и верхняя одежда. Через сетевые магазины чаще всего покупали пищевые продукты и готовые блюда, смартфоны, смарт-часы, наушники, аксессуары для жилья, а также мебель.

Представители АКИТ отмечают, что по сравнению с показателями 2017-го в Новый год люди израсходовали на 7% больше средств. Совокупная сумма интернет-расходов повысилась на 22%. В то же время доля приобретений веб-маркетов по отношению к рознице уменьшилась на 1% - с 3,5% до 2,5%. Именно в новогоднюю ночь зафиксировали активность порядка 7 миллионов онлайн-покупателей.

Алексей Федоров, руководитель организации, сообщает, что клиенты часто искали товары в Интернете, после чего расставались с деньгами в торговых центрах. Он также отметил, что в начале года показатель отмены заказов достигал 30%-35%, тогда как в другое время редко превышает 10%.