Медведев утвердил нормативы для утилизации мусора до 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал несколько постановлений, согласно которым в России вводятся новые нормативы для утилизации мусора. Они будут действительны до 2020 года включительно.

О новом постановлении рассказал представитель кабмина. Оно касается того, как по новым правилам теперь полагается утилизировать вещи, пришедшие в негодность и потерявшие потребительские свойства. Согласно этому указу, существует готовый список предметов и ясные указания, как они должны уничтожаться. Его учредили по той причине, что такой подход сможет существенно уменьшить нагрузку на окружающую среду. Этот список был подготовлен Министерством природы, а теперь заверен кабинетом министров. Постановление появилось на соответствующем портале 10 января.