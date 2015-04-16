ПФР назвал причину невыплаты страховой пенсии. Об этом рассказал глава российского ведомства Максим Топилин.

В прошлом году несколько человек подали жалобу в Пенсионный Фонд России за невыплату пенсии по достижению определенного возраста. Накануне ситуацию прояснил глава ведомства Максим Топилин.

Министр заявил, что у указанных лиц отсутствовал в полной мере необходимый для подобных начислений трудовой стаж, а также не хватило так называемых пенсионных баллов. В 2017 году таких случаев было зафиксировано всего несколько по стране и уже им даны разъяснения.

Таким гражданам будет начисляться не страховая пенсия, а социальная. Ее размер примерно в полтора раза ниже, чем у обычной. Напомним, что в текущем году среднее пенсионное начисление по стране составит более 14 тысяч рублей. Социальная часть – около девяти тысяч. В настоящий момент для получения страховой части пенсии необходимо иметь трудовой стаж, зафиксированный в трудовой книжке, не менее 15 лет.