Основатель Amazon признан самым богатым бизнесменом в истории

Основатель компании Amazon Джефф Безос признан самым богатым человеком. Состояние предпринимателя на данный момент составляет 105,1 миллиардов долларов.

Популярное американское СМИ заявляет, что свое состояние Джефф Безос сколотил за счет повышения стоимости на акции Amazon из-за того, что интернет-компания на данный момент является самым крупным онлайн-ритейлером. Ценные бумаги подорожали с начала 2018 года на 6,62% до 1,3 тысяч долларов за акцию.

Таким образом, состояние главы Amazon Безоса оценивается в 105,1 миллиардов долларов.

Напомним, ранее богатейшим человеком в мире являлся основатель и владелец компании Microsoft Билл Гейтс. В конце прошлого века его состояние зашкалило за 100 миллиардов долларов.