В Украине значительно поднялась цена на сало и борщ

За 2017 год цена на сало в Украине поднялась на 67%. Отныне традиционное украинское блюдо, борщ, может стать для некоторых граждан настоящим деликатесом.

Депутат Верховной Рады Украины и глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко опубликовал на своей странице в Facebook пост, где расписал ситуацию с политикой цен в стране.

Согласно предоставленным данным, цена на символ украинского стола, сало, достигла своего рекорда и за 2017 год выросла на 67%. Кроме того, все компоненты так называемого «борщевого набора» также подорожали.

Разницу в ценах можно особо отчетливо проследить по стоимости овощей. Так, украинская свекла стала дороже на 73%, а морковь – на 60%.

Дорошенко отмечает, что подобная тенденция подорожания и дальше будет наблюдаться в Украине, по крайней мере, зимой и весной.