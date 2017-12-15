Минтруд хочет положить в продовольственную корзину больше мяса и рыбы

Минтруд России хочет положить в продовольственную корзину больше мяса и рыбы. О новых тенденциях изменения потребления пищи в стране рассказал Максим Топилин.

Глава российского ведомства заявил, что в последующие годы жителям страны необходимо подумать о том, чтобы оптимизировать среднедушевое потребление продовольственных продуктов питания.

В настоящее время в России преобладают товары с повышенным содержанием крахмала – люди больше едят хлебные изделия и картофель. При этом на низком уровне в продовольственной корзине остается потребление рыбных и мясных продуктов. Не так много уделяется внимание свежим овощам и фруктам. Этот дисбаланс потребления необходимо постепенно изменять.

Максим Топилин также рассказал журналистам, что сегодня многие страны мира уже изменили порядок установления прожиточного минимума. Россия намерена взять опыт развитых стран на вооружение и поднять показатели до современных значений.