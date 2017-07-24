В Минфине представили проект по новому способу стимулирования чиновников

В Минфине РФ представили проект по новому способу стимулирования чиновников. Планируется, что значительная часть из них будет сокращена.

Российское министерство финансов разработало и представило проект действий, согласно которому может быть проведена некая реформа чиновничьего аппарата в ближайшем будущем. Сообщается, что для более эффективной работы управленческого аппарата чиновников на местах, предполагается сократить предельную численность таких работников федерального уровня. Освободившиеся финансовые средства пойдут на увеличение зарплат федеральных служащих, работающих на уровне субъектов Российской Федерации.

В представленном на обсуждение документе и в приложении к нему не сказано, сколько именно профессионалов управления планируют избавить от исполнения своих обязанностей. Также неизвестна примерная сумма, которую намерены потратить на стимулирование труда к чиновникам низшего уровня.

Примечательно, что в России сохраняется огромный состав чиновников в количестве полутора миллионов человек.