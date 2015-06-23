В 2018 году власти России дополнительно выплатят жителям 1 триллион рублей

Исходя из прогнозов экспертов и аналитиков, 2018 год для России станет не самым удачным, Запад ужесточит санкции, цены на нефть не упадут и рубль стабильность не вернет. В качестве попытки стабилизировать материальное состояние россиян, власти дополнительно выплатят почти 1 триллион рублей.

По данным экспертов, в 2018 году сумма средств, которые власти выплатят россиянам в качестве надбавок к зарплатам и пенсиям, выплатам семьям с детьми и пособиями составит порядка 1 триллиона рублей. Расходы на повышения выплат и надбавки составляют, согласно данным, 757 миллиардов рублей. Однако, при подсчете суммы с учетом будущих индексаций и других добавок, сумма может превысить триллион.

Такие меры были приняты для попытки стабилизировать материальное положение жителей России и общее состояние экономики страны. Однако, как утверждают аналитики, многие выплаты из указанного триллиона не будут ощутимыми. Страховая пенсия поднимется всего на 300 рублей, что не станет существенным поводом для улучшения благосостояния пенсионеров. Также ситуация обстоит и с многими другими надбавками.