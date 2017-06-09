В начале 2018 года богатейшая женщина Китая увеличила состояние на $2 млрд

За первые четыре дня 2018 года богатейшая женщина Китая Ян Хуэйянь заработала 2,06 миллиарда долларов. Такие сведения опубликовали эксперты издания Bloomberg.

Ян Хуэйянь обладает контрольным пакетом акций фирмы Country Garden Holdings. Благодаря торгам на биржах она смогла всего за несколько дней увеличить своё состояние с 23,6 до 25,6 миллиардов долларов.

Учитывая последние показатели, китайская бизнес-вумен поднялась до 31-й позиции в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Темпы финансового роста позволили ей войти в десятку лидеров среди бизнесменов, которые больше остальных увеличили свои деньги в новом году. Этот список продолжает возглавлять руководитель Amazon Джефф Безос, преумноживший своё состояние на 4,71 миллиарда.