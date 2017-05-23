В Ялте на замену лифтов в многоэтажках выделили 1,3 миллиона рублей

В Ялте в девяти многоэтажках были запущены новые лифты. Современное оборудование запущено в домах, расположенных на улицах Манагарова, 1,5, Кирова, Теплая банка, Свердлова, 6,ЮБШ, 4, 47. Замена одно старого лифта на новый обошлась примерно в 1,3 миллиона рублей.

Несмотря на то, что это довольно не малая сумма средств в региональном фонде капремонта многоквартирных домов РК приняли решение выделить необходимую сумму. Об этом рассказал представитель МУП "РЭО-2" Игорь Галкин. Создатели подчеркнули, что новые лифты намного эффективнее и оснащены гораздо большей степенью защиты по сравнению с предыдущими.

Старые лифты уже давно вышли из строя и отработали свой срок эксплуатации, и необходимо было не чинить их, а просто заменить на новые. Новоустановленные лифты, при бережном обращении жителей, должны прослужить не меньше 25 лет, прокомментировал мастер МУП "Ялталифт" Виктор Чайка.