В Киеве объяснили зависимость Украины от МВФ. Об этом рассказал экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

Чиновник пояснил, в чем конкретно состоит привязанность украинского бюджета к европейским кредитным организациям. По словам Суслова, многие строчки бюджета Украины напрямую связан с внешними заимствованиями, которые предоставляет Международный валютный фонд на собственных условиях.

В Киеве понимают, что сотрудничество с МВФ необходимо, чтобы страна могла хоть какое-то время жить, однако в среднесрочной перспективе это может привести к последствиям. Поэтому сотрудничество в МВФ на данный момент не прекращается.

Только в прошлом году украинские власти получили из его фонда один миллиард долларов. А всего за три года сотрудничества Киев стал обладателем более восьми миллиардов долларов, которые пойдут на развитие проектов по инфраструктуре и реконструкции энергоснабженческой системы. В наступившем году Нацбанк получит еще один транш на сумму три с половиной миллиарда долларов и действие программы закончится.