Эксперты рассказали, как в 2018 году в России подорожает жилье

Эксперты рассказали, как в 2018 году продолжит дорожать жилье. По их словам, рост цен распространится на новостройки, однако этого не произойдет со вторичным жильем. Это обусловлено небольшим спросом, а также затовариванием рынка в некоторых регионах.

Эксперты рассказали, что в текущем году в России будет с ценами на жилье. По их данным, рост цен будет наблюдаться, однако это коснется только новых построек. Зачастую они имеют более выгодное расположение в отношении федеральных дорог, а условия в них гораздо благоприятнее, чем в старых застройках. Поэтому понятно, что их цена будет дороже, чем остального жилья. Эксперты добавляют, что покупка такой жилплощади россиянам со средним доходом придется заплатить за квартиру в новостройке сумму, равную их общему доходу за 2, 7 года.

При этом эксперты отмечают, что это не будет значительное увеличение цен. Они будут расти в зависимости от того, как будет двигаться инфляция. Между тем, в правительстве упоминалось, что зарплата россиян будет расти вместе с обесцениванием денег, так что это не должно сильно ударить по их карманам.