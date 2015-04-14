Эксперт: Курс доллара в 2018 году способен подняться до 75 рублей

Курс доллара в 2018 году способен подняться до 75 рублей. Об этом рассказывают некоторые российские эксперты.

В текущем году аналитики пытаются предугадать на основе ряда вводных данных курс доллара по отношению к рублю. Некоторые эксперты представляют три сценария события. По самому жесткому, когда могут вступить неожиданные факторы в курсообразования, стоимость одной единицы американской валюты взлетит до 75 рублей. Однако такой путь представляется не самым вероятным.

По стандартному сценарию событий, гражданам России стоит ожидать меньших потрясений. Так, специалисты устанавливают коридор курса в размере от 55 до 65 рублей. На него обычно оказывают влияние несколько основных внешних факторов. Прежде всего, на стабильность российской валюты сказывается спрос федеральные займовые облигации, а также наличие антироссийских санкций.

Внутренняя политика страны почти не влияет на движение курса, так как итоги предстоящих президентских выборов во многом прогнозируемы заранее.