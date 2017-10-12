В Ростове торговые сети отказываются принимать к оплате купюры нового образца

В Ростовве-на-Дону большое количество горожан были неприятно удивлены, после того, как при попытке расплатиться новыми купюрами в ряде торговых сетей им ответили отказом.

В последнее время все чаще и чаще стали появляться жалобы местных жителей, которым не предоставилось возможности расплатиться новыми банкнотами в связи с отрицательным отказом продавцов. Со слов ростовчан, которые столкнулись с данной проблемой, предприниматели аргументируют свои действия тем, что новые купюры могут оказаться поддельными, так как недавно вышли в оборот. Так же в них применен новый способ защиты.

Знающие граждане настоятельно рекомендовали людям в подобных ситуациях немедленно требовать руководство, так как это является нарушением законодательства и карается штрафом от 1 до 30 тысяч рублей.