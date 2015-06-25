В экономику Самары инвестируют страны ЕС

За начало 2017-го года в экономику региона было инвестировано свыше 220 млн миллионов долларов инвестиций от зарубежных стран.

Основными инвесторами в экономике Самарской области оказались страны Европейского Союза. Главными инвесторами стали компании таких стран как: Франции, Германии и т.д. Ссылаясь на пресс-центр правительства региона пишет РИА Новости.

В том числе , в прошлом году был задействован общий с Германией завод "Куйбышевазот", в экономической сфере "Тольятти" было торжественно открыто более пяти зарубежных предприятий.