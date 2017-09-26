Реконструкция Дмитровского шоссе предварительно запланирована на январь-март

Работы по реконструкции Дмитровскоо путепровода планируют начать в январе-марте текущего года. Со слов Андрея Бочкарева, сооружение, примерной датой строительства которого считается 1965 года, находятся на грани аварийного состояния.

Рабочие задействованные в реализации данного проекта, полностью заменят балки пролетных строений и стойки опор, так как они не подлежат ремонту. После выполнения запланированных работ, длина путепровода возрастет на 19,4 метров. Итоговая его длина будет составлять порядка 330 метров.

В пресс-центре подчеркнули, что работы никоем образом не внесут корректировки в движение поосновному ходу Дмировского шоссе.

Также намечены работы по увеличению длины подземных пешеходных переходов на Дмитровском шоссе.