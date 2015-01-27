Эксперты рассказали, что ждет российские банки в 2018 году

Эксперты поделились будущим, которое ожидает банки РФ в Новом году. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на специалистов, приближенных к деятельности банковской сферы.

Специалисты из агентства "Эксперт РА" Станислава Волкова, в 2018 году в РФ ожидается рост активности в автокредитованиия физлиц. Также существует вероятность того, что ставки по рублевым кредитам имеют предрасположенность к снижению на 1,5-2 процентных пункта при том условии, если инфляция останется на уровне пяти процентов.

Также судьбу банков России в Новом году анализировала замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова. Она уверена в том, что по причине снижения ставок ЦБ банковский в нынешнем году может претерпеть значительного снижения рентабельности банков.