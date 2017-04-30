Банк Кипра заморозил ресурсы Ахметова на сумму 820 млн долларов

Из-за конфликта вокруг Укртелекома суд Кипра решил заморозить активы бизнесмена на сумму 820 млн долларов. До 8 января у него есть возможность подать на апелляцию.

В 2013 году олигарх приобрел украинскую компанию Укртелеком. Сумма сделки составляла 860 млн долларов, однако Ахметов выплатил только 100 млн. Сделкой на тот момент занималась компания Raga Establishment под руководством Дениса Горбуненко. Именно эта компания и предъявила обвинения в сторону олигарха. К арестованным активам относятся и лондонские апартаменты в жилом комплексе One Hyde Park, которые на момент приобретения считались самыми дорогими в мире.