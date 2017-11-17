На аукционе в Токио за 323 тысячи‍ продали голубого тунца весом 405 кг

На аукционе в Токио продали голубого тунца, который весил 405 килограммов. Это был главный товар на рынке морепродуктов Цукидзи, который ушел с молотка за 323 тысяч долларов. Информацию предоставляют орагнизаторы торгов.

В японской столице накануне проходили знаменитые торги рынка морепродуктов. Обычно на таком мероприятии продают рыб и других морских сущетсв, чей размер превышает обычный. Токийские рестораторы каждый год с нетерпением ждут этот аукцион, ведь для них это не только забава, но и возможность хорошо заработать. В этот раз главным лотом торгов был голубой тунец, вес которого достигал 405 килограммов.

Имя нового обладателя огромной рыбы не сообщается, однако известно, что он купил ее, вложившись в сумму, в долларах равную 323 тысячам. Цена за тунца не превышает реккордную, также установленную на одном из торгов. По информации источника, самый дорогой проданный на торгах тунец стоил 1,75 миллиона долларов, хотя его вес почти в половину был меньше того, что продавался в этот раз.