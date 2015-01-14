На Московских торгах стоимость рубля начала снижаться к доллару и евро

На открытии торгов Московской межбанковской валютной биржи стоимость рубля снизилась по отношению к доллару США и евро. На 11:45 по мск времени один евро стоил 68,87 рублей и 1 доллар США стоил 57,12 рублей.

Такой спад рубля эксперты назвали прогнозируемым, так как на начало 2018 года они предрекали, что рубль ожидают весьма ощутимые колебания. О снижении рубля уже известно из полученных с торгов данных.

Валютные торги стартовали 3 января, 4 января курс рубля имел еще более значительное снижение, но потом ситуация стала стабилизироваться. Как отметили эксперты и специалисты торгов, рубль по отношению к доллару впервые после октября 2017 упал ниже 57 рублей. Евросоюзное евро же, несмотря на тенденции рубля к доллару, стало стоить дороже. Так, цена на 1 евро выросла, хоть и не сильно, но на 2 копейки.

По мнению экспертов, рубль еще только ожидают дальнейшие скачки. Специалисты прогнозируют, что почти весь начальный период 2018 года позиция рубля на торгах будет весьма уязвимой. Такая ситуация, отметили эксперты, может явно сказаться и на экономике России.