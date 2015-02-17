В Дагестане виноделам выделят субсидии в размере 100 миллионов рублей

Виноделы из Дагестана получат материальную помощь в общем размере 100 миллионов рублей. Об этом официально заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Керимхан Абасов.

В Дагестане производителей вина и соков поддержат субсидиями, выделенными из регионального бюджета в размере 100 миллионов рублей. Глава местного министерства сельского хозяйства Керимхан Абасов отмечает, что на данный момент практически весь Дагестан обеспечен винной продукцией, а в 2018 году планируется довести этот показатель до 100%.

Кроме того, на помощь дагестанским виноделам придут и федеральные власти, которые выделят дополнительные средства из бюджета. Так, в 2018 году на отрасль отведено 2,3 миллиардов рублей, а это на 400 миллионов больше, чем в 2017.