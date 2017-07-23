Цена на золото превысила 3-месячный максимум. Сегодня за благородный металл давали более 1300 долларов за унцию.

Биржевые аналитики внимательно следят за состоянием курса золота и других важных показателей. Отмечается, что этот благородный металл достиг в первые дни нового года своих максимальных значений за предыдущие три месяца. Сегодня за унцию золота отдают более 1300 долларов.

Более того, многие эксперты склонны полагать, что тенденция на увеличение цены многих ценных металлов только начинается. По прогнозам аналитиков, золото к концу года может прибавить к указанным значениям еще примерно сто долларов и к началу следующего года стоимость металла составит примерно 1450 долларов. Хотя в течение года возможны и краткосрочные колебания.

Иные эксперты полагают, что существенного роста на другие драгоценные металлы в 2018 году ждать не стоит. Это связано во многом со стабилизацией рынка ценных бумаг и переизбытком золота.