Власти Австралии легализировали экспорт медицинской марихуаны

Экспорт медицинской марихуаны в Австралии был официально легализирован. Об этом стало известно со слов министра здравоохранения страны Грега Ханта.

После разрешения властями Австралии употребления в медицинских целях марихуаны, перед министерством здравоохранения встал вопрос об импорте и экспорте каннабиса.

С целью поддержать отечественных производителей и развития внутреннего рынка, министр здравоохранения Австралии Грег Хант принял решение о легализации экспорта медицинской марихуаны в стране.

По словам министра, подобное нововведение должно положительно сказаться на экономике Австралии, а контролировать целевое использование медицинской марихуаны будет намного легче.