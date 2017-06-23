«Газпром» завершил строительство «Турецкого потока» на 38%

«Газпром» проложил 38% от общей протяжности газопровода «Турецкого потока». Ситуацию комментирует глава правления организации Алексей Миллер.

Насколько стало известно из официального сообщения председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, на данный момент строительство «Турецкого потока» завершено на 38%. Таким образом, было проложено 700 километров морского участка газопровода.

Кроме того, Миллер отмечает, что спрос на российский газ значительно повысился в 2017 году. В частности, экспорт газа в Турцию возрос больше, чем на 6%, сравнительно с 2014 годом – 29 миллиардов кубометров газа.

Также, российский газ активно экспортируется в Грецию, Сербию, Венгрию и Болгарию.