Собянин: МЦК стало рекордсменом прошлого года

Глава столицы Сергей Собянин рассказал, что МЦК заняло ветку первенства ушедшего года по количеству горожан, перевозимых за сутки. Согласно данным московских властей, высокосортные поезда «Ласточка» каждый день перевозили свыше 400 тысяч пассажиров.

"Всего спустя чуть более года прошло со дня открытия МЦК, горожане совершили более 100 миллионов поездок. Жители уже не представляют, как город жил без нее",- заявил Сбянин в своем аккаунте Twitter.

Помимо этого глава столицы поделился тем, что в предстоящем году в столице планируют запустить современные центры "Мои документы". В них намерены предоставлять более высокое количество услуг, а уровень сервиса возрастет вразы.