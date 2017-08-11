ОАЭ не предупреждали Россельхознадзор об ограничении поставок живых птиц из РФ

Представители ОАЭ не предупреждали Россельхознадзор об ограничении поставок живых птиц из Российской Федерации из-за вспышки гриппа. Так объявила Юлия Мелано, пресс-секретарь госструктуры.

По словам руководителя пресс-службы Россельхознадзора, в настоящее время все угрозы эпидемии среди птицы были устранены усилиями специалистов профильного ведомства. Юлия Мелано утверждает, что российская сторона готова приступить к переговорам с Арабскими Эмиратами сразу после официального уведомления. Поставщики свяжутся с покупателями и обсудят сложившуюся ситуацию.

Ранее журналисты сообщали информацию о том, что ОАЭ объявили запрет на поставку живого товара из России. Предполагается, что причиной стали вспышки гриппа, обнаруженные в пределах Костромской области.