Стоимость бензина в Украине за 2017 год выросла на 20%

В 2017 году средняя стоимость бензина в Украине выросла на 19,2% - 20,1%. Такие данные обнародовала консалтинговая компания "А-95".

Согласно опубликованной в СМИ информации, розничные цены на дизельное топливо поднялись ещё сильнее. Рост по сравнению с прошлым годом составил 22,6%. При этом сжиженный углеводородный газ, LPG, не слишком подорожал - всего на 2,9%. Аналитики отмечают, что в августе газ резко вырос в цене из-за дефицита.

В то же время в России с начала 2018 года ожидается рекордное повышение стоимости бензина. Это связано с ценовой политикой на акцизы. Специалисты прогнозируют, что топливо может подняться в цене до 55 рублей за литр.